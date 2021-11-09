В ЮАР из офиса спецподразделения полиции похитили более полутонны кокаина

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Партия кокаина весом более 500 кг и стоимостью 200 млн рандов ($13,4 млн) похищена из сейфа специального подразделения полиции - Управления по приоритетному расследованию преступлений (Hawks) - в портовом городе Порт-Шепстон на юго-востоке ЮАР. Об этом сообщила во вторник официальный представитель южноафриканской полиции Номтандазо Мбамбо.

"Грабители проникли в здание через окно, взломали один из сейфов, где находились наркотики, - цитирует ее местный телеканал eNCA. - Украден кокаин общим весом 541 кг стоимостью 200 млн рандов". По ее словам, кража была совершена между вечером минувшей пятницы и утром понедельника.

Полиция пока не сообщала о происхождении наркотиков, находившихся в сейфе службы, занимающейся, в том числе наиболее опасными служебными преступлениями. Начато расследование. Пока по этому делу никто не задержан.