Бывший замгубернатора Курганской области Пугин получил восемь лет лишения свободы

ТАСС, 9 ноября. Курганский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу на почти 2 млн рублей бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина по делу о взятках и превышении должностных полномочий на 27 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений окончательно назначить Пугину наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн 968 тыс. 858 рублей с лишением права занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет", - сообщили в суде.

Пугин был задержан в апреле 2020 года. По ходатайству следователя на имущество его и других обвиняемых по делу - бывшего главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина, их родственников был наложен арест. В результате действий Пугина, Осокина и Рознина, по версии правоохранительных органов, бюджетам различных уровней причинен ущерб в размере около 27 млн рублей.