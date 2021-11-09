Сафронов отбыл наказание в карцере за попытку починить антенну телевизора в СИЗО

МОСКВА, 9 ноября./ТАСС/. Советник главы Роскосмоса и экс-журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов отбыл срок наказания в карцере СИЗО "Лефортово" и вернулся в обычную камеру. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

"Сафронов отбыл трехдневный срок в карцере, куда его отправили за то, что он приклеил антенну телевизора к стенке камеры. Сейчас Иван снова в обычной камере "Лефортово", - сказал защитник. По его словам, сейчас Сафронов оформил подписку на газеты. "С первого ноября ему их приносят", - отметил Катчев.

Ранее член ОНК Москвы Александр Хуруджи заявил журналистам, что Сафронов помещен в карцер. Он искал такое положение камерной телеантенны, при котором будет возможность смотреть телевизор, который не работал из-за проблем с этой антенной. В итоге это положение он нашел, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер.

Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев рассказал ТАСС, что его подзащитного лишили возможности получать в СИЗО письма и отправлять корреспонденцию из изолятора, к нему также не поступают газеты, а телевизор в камере практически не работал.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.