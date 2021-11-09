Одного из обвиняемых в убийствах бизнесменов в Оренбурге приговорили к 19,5 года колонии

ОРЕНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга огласил во вторник приговор в отношении одного из обвиняемых в убийствах предпринимателей и их близких, совершенных в Оренбурге в период с 2015 по 2018 год, назначив ему наказание в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, п. "а", "в", "ж", "з", "и", "к" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 19 лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок один год 10 месяцев. С подсудимого в пользу одного потерпевшего взыскано в счет возмещения имущественного ущерба 494 170 рублей, в пользу потерпевшей Черновой Н. - 4 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда", - говорится в распространенном сообщении.

Также сообщается, что уголовное преследование и уголовное дело в отношении подсудимого по ч. 2 ст. 167 УК РФ (по поджогу автомобиля) прекращено в связи с истечением сроков давности.

Как ранее сообщал ТАСС, следователи в сентябре 2021 года завершили расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Оренбургской области Виктора Белкина, обвиняемого в совершении нескольких убийств, поджогов и угоне автомобиля. Белкин заключил досудебное соглашение, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. По версии следствия, Белкин в составе организованной группы совершил серию тяжких и особо тяжких преступлений на территории Оренбургской области, в том числе убийство в январе 2018 года в Оренбурге предпринимателя и его сына. Как полагает следствие, Белкин являлся соисполнителем.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники полиции в конце мая 2020 года задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, а также директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде ареста и неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

Директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев, его супруга и водитель были найдены убитыми в жилом доме поселка Ростоши Оренбурга 20 мая 2019 года. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в центральный аппарат ведомства.