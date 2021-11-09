В Орловской области три чиновника получили сроки за выдачу некачественного жилья сиротам

ТАСС, 9 ноября. Суд приговорил троих сотрудников администрации Троснянского района Орловской области к срокам от трех до пяти лет лишения свободы в колонии, признав их виновными по уголовному делу о предоставлении некачественного жилья детям-сиротам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил заместителя главы районной администрации к пяти годам лишения свободы, двух других работников - к трем годам и шести месяцам и трем годам лишения свободы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы следственного управления СК России по региону, Александр Фроловичев, являясь и. о. главы Троснянского района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ольга Статуева и замглавы администрации по экономике и финансам Ирина Писарева приняли в муниципальную собственность восемь квартир без необходимой проверки требованиям благоустроенности. После этого квартиры предоставили детям-сиротам. Следователи установили, что жилье непригодно для проживания, а деньги за покупку квартир были необоснованно перечислены застройщику.