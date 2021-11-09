Более 40 детей с признаками инфекции обратились к врачам в Екатеринбурге после санатория

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту того, что более 40 детей с признаками инфекции обратились за медпомощью после нахождения в детском санатории "Изоплит", сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 6-7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребенка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября на санаторно-курортном лечении в детском санатории "Изоплит", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.