Около 500 л высокотоксичной кислоты обнаружили в свободном доступе в поселке Искателей НАО

ТАСС, 9 ноября. Около 500 литров высокотоксичной плавиковой кислоты обнаружили в свободном доступе в поселке Искателей в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"В поселке Искателей обнаружили в открытом доступе плавиковую кислоту. Высокотоксичное химическое вещество в заводской упаковке в объеме 500 литров находилось на территории бывшей Нарьян-Марской экспедиции", - указано в сообщении.

Емкости с кислотой были перенесены в закрытое помещение. Опасное вещество вывезут из округа по зимней сезонной дороге для дальнейшей утилизации.

Как сообщает департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО, на территории работала ООО "Буровая компания "Евразия". Сейчас собственник плавиковой кислоты не определен. "Мы предотвратили возможные негативные последствия для окружающей среды. В ближайшее время подготовим все необходимые материалы и направим в соответствующие органы для выяснения причин указанных фактов", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Альберта Чабдарова.

Плавиковая кислота применяется при бурении, эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, она относится к веществам II класса опасности для окружающей среды.