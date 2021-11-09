Суд арестовал подозреваемого в организации преступного сообщества в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону во вторник арестовал предпринимателя Карима Бабаева, подозреваемого в организации преступного сообщества в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов области.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения Кариму Бабаеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 171, п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Бабаев возглавлял преступное сообщество, действовавшее в Аксайском районе Ростовской области. В его состав входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко. Во вторник источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании Бабаева, объявленного ранее в розыск.

Ранее суд арестовал ряд фигурантов, которые, по версии следствия, принимали участие в деятельности преступного сообщества. По данным источника ТАСС, все арестованные связаны с деятельностью крупных оптовых рынков Аксайского района, закрытых по решению суда.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.