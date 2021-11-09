Подростка, избившего таксиста под Волгоградом, осудили на год воспитательной колонии

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Суд в городе Волжском Волгоградской области вынес решение в отношении 17-летнего подростка, который избил водителя такси, вступившись за своего отца. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в воспитательной колонии, сообщила во вторник руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

"Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор в отношении подростка, обвиняемого в избиении таксиста на автозаправочной станции. Несовершеннолетний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного, п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в воспитательной колонии", - сказала она, добавив, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Летом этого года на одной из автозаправочных станций в городе Волжском произошел конфликт между 42-летним мужчиной и 24-летним водителем такси. 17-летний сын мужчины решил вступиться за своего отца, взял из багажника металлический предмет и ударил таксиста. В итоге потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.