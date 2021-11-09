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Судья на Ставрополье подозревается в покушении на мошенничество на 4 млн рублей

По информации следователей, Евгений Гладских вымогал средства у жителя Шпаковского района за то, что он якобы мог помочь в назначении ему судом минимального наказания за совершенные преступления

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело в отношении судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края Евгения Гладских, который вымогал у мужчины 4 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело, возбужденное председателем СК с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ в отношении судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края Евгения Гладских. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с 28 сентября по 9 ноября 2020 года Гладских пытался заполучить у жителя Шпаковского района 4 млн рублей за то, что он якобы мог поспособствовать в назначении ему Невинномысским городским судом минимального наказания за совершенные преступления.

Отмечается, что полученными деньгами Гладских распорядиться не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

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