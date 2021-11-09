Приговор члену УИК по делу о нападении на омоновца на акции в Москве вступил в силу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор члену участковой избирательной комиссии (УИК) Роману Пичужину, осужденному на два года лишения свободы за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба защиты Пичужина отклонена, приговор признан законным и обоснованным, он вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд признал Пичужина виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима.

Адвокат Дмитрий Захватов рассказал ранее ТАСС, что Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание. Его подзащитного обвиняли в том, что он ударил сотрудника ОМОН.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.