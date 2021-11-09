Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении директора самарской компании

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора компании в Самаре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В результате его действий у предприятия появилась искусственная кредиторская задолженность перед "Тольяттихимбанком" на сумму более 857 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Томет", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, с июля 2017 года по декабрь 2019-го подозреваемый являлся генеральным директором ООО "Томет". Он заключал фиктивные договоры поручительства между "Тометом" и публичным акционерным обществом (ПАО) Ульяновской области. По заключенным соглашениям "Томет" брало на себя обязательства полностью отвечать перед "Тольяттихимбанком" за исполнение обязательств указанного ПАО, предусмотренных договорами о предоставлении кредита в форме кредитной линии.

При этом деньги переводились за счет ПАО без последующего исполнения им обязательств. В результате противоправных действий директор способствовал созданию искусственной кредиторской задолженности ООО "Томет" перед банком на сумму более 857 млн рублей.

Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как определением Арбитражного суда Самарской области банку было отказано в удовлетворении о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО "Томет", сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.