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СМИ: в результате стрельбы в штате Южная Дакота погибли два человека

Кроме того, пострадали пять человек, отмечает издание Dakota News Now.

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли во вторник в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота). Об этом сообщает на своем сайте издание Dakota News Now.

По его информации, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. В общей сложности пострадали пять человек. Один доставлен в близлежащую больницу с серьезными ранениями, двое сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает.

Каких-либо дополнительных деталей происшествия издание в данный момент не приводит. Выяснением обстоятельств инцидента со стрельбой занимаются сотрудники офиса местного шерифа, полиция и бюро расследований.

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