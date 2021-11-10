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В Новокузнецке для питания в детсаду закупалось поддельные молочные продукты

По данному факту производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры области

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Фальсифицированные молочные продукты использовались в Новокузнецке для организации питания детей в одном из детских садов города. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"В Новокузнецке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при организации питания детей. С привлечением специалистов Роспотребнадзора в детском саду произведен отбор проб сливочного масла для лабораторных исследований. Из экспертного заключения следует, что масло не соответствует требованиям технических регламентов и является фальсифицированной молочной продукцией", - говорится в сообщении.

Фальсификат был изъят из дошкольного учреждения после проверки. По данному факту производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры области. Как сообщалось ранее, фальсифицированные молочные продукты в конце прошлого учебного года были выявлены прокуратурой и в школах Новокузнецка. По данному факту возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело.

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