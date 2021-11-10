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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4 км

Извержение продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 4 км зафиксировали в среду на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные показали, что взрывы послали пепел на высоту до 3,5-4 км, а облако пепла дрейфовало на 40 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

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