Суд в Приморье продлил до февраля арест напавшим на пограничников рыбакам из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Приморский краевой суд продлил до 19 февраля арест 14 северокорейским рыбакам, обвиняемым в нападении на пограничников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Огласили постановление о продлении до 19 февраля ареста северокорейских рыбаков. Следующее слушание запланировано на 16 ноября, планируется допрос подсудимых", - сообщили в пресс-службе.

Российские пограничники 17 сентября 2019 года во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. Граждане КНДР были арестованы.