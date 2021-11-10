Пожар в складском комплексе на юге Петербурга ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Крупный пожар на строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, начавшийся днем во вторник, ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало, сообщила в среду пресс-служба городского ГУ МЧС.

"10 ноября в 03:52 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В 13:40 во вторник в МЧС поступил сигнал о пожаре на Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге. Горел строящийся холодильно-складской комплекс, принадлежащий ООО "Русич-Шушары". Площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров. В четвертом часу дня ранг пожара повысили до третьего (из пяти возможных), в 16:41 пожар был локализован.

В результате пожара здание частично обрушилось, 250 человек, находившиеся на складе в момент возгорания, были оперативно эвакуированы. Спасатели устанавливают причины пожара. Прокуратура Пушкинского района по факту происшествия также организовала проверку.