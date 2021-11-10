В Москве четверо неизвестных избили бизнесмена и похитили его сумку с 1,5 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Четверо неизвестных избили предпринимателя на юго-западе Москвы, а затем похитили у него сумку с 1,5 млн рублей. Пострадавший госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о разбойном нападении на индивидуального предпринимателя на улице Теплый Стан, дом 3, корпус 1, поступила вечером 9 ноября. "Полицейские, прибыв на место, обнаружили мужчину, который пояснил, что в подъезде дома к нему подошли четверо неизвестных, несколько раз ударили его по голове, похитили сумку, в которой находилось 1,5 млн рублей, а затем скрылись", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что пострадавший доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.