Склад медотходов обнаружили в Кургане

ТАСС, 10 ноября. Склад медицинских отходов обнаружен на улице Омской в Кургане. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства и возможного негативного влияния на окружающую среду, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Кургана, Курганская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" в связи с обнаружением склада медицинских отходов на улице Омской в городе Кургане проводит проверку соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности размещения на земельном участке склада медицинских отходов, их хранения и утилизации, а также возможного негативного влияния на окружающую среду", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркивают, что в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. "Ход проведения следственными органами проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), находится на контроле", - также сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, следственная группа при выезде на место несанкционированного склада обнаружила на площадке медицинские отходы: медицинские перчатки, шприцы, капельницы, перевязочный материал. Ведомством организована доследственная проверка, в рамках которой планируется установить обстоятельства размещения и уничтожения медотходов, а также причастных к этому лиц.

Ранее портал Znak.com сообщил о том, что на Омской улице якобы работает подпольный цех, где по ночам сжигают медицинские отходы. Жители микрорайона Рябково периодически жаловались на запах гари и дым ночью и рано утром, предполагая, что он может быть связан с незаконным сжиганием отходов. По версии департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, дым мог быть связан с тлевшим торфяным болотом.





