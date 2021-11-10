Три человека пострадали на съемках продолжения "Неудержимых"

АФИНЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Три члена съемочной группы пострадали во время работы над фильмом The Expendables 4 ("Неудержимые 4") в Салониках, один из них госпитализирован и находится в критическом состоянии. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Mega.

По его словам, двое из трех раненых - техники, а третий - один из каскадеров актера Джейсона Стэйтема. Первая травма была получена во время съемок судна в районе Василики. Раненый - техник из Болгарии - упал с судна, и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. О его критическом состоянии свидетельствует тот факт, что съемочная группа вызвала его семью в Салоники, отмечает телеканал.

Две другие травмы были получены во время съемок фильма в местечке Диавата. Там каскадер, двигавшийся задним ходом, налетел на оператора, а еще одна травма произошла, когда один из каскадеров Стэйтема прыгал с машины на машину.

Тем не менее, по сведениям телеканала, "съемки фильма The Expendables 4 продолжаются в обычном режиме, Джейсон Стэйтем регулярно выкладывает видео со сценами из-за кулис".