При столкновении легковушки и автобуса в Омской области пострадали два человека

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Два человека, включая трехлетнюю девочку, госпитализированы после ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Кормиловском районе Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следуя по автодороге Кормиловка - Победитель, в районе 6-го км не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ (женщина 1979 года рождения и девочка 2018 года рождения) госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что автобус следовал не по маршруту, без пассажиров. ДТП произошло около 08:30 (05:30 мск). В Омской области в ночь на среду прошел сильный снегопад, который привел к образованию гололедицы на дорогах.