СК возбудил дело по факту повреждения памятника 35-летию Победы под Смоленском

ТАСС, 10 ноября. Уголовное дело возбудили в Смоленской области по факту повреждения памятного знака в городе Велиже, посвященного 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 6 ноября ряд региональных СМИ опубликовал информацию о том, что в городском парке Велижа на памятном знаке, посвященном 35-летию Победы в Великой Отечественной войне, имеются повреждения. "Следователями в ходе осмотра места происшествия на памятнике обнаружены нецензурные надписи и рисунки, а также повреждения в виде вмятин, которые наносят ущерб историко-культурному значению данного объекта", - отметили в сообщении.

Ранее следователи начали проверку по сообщениям об осквернении памятного знака в Смоленской области. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет поиск причастных к совершению преступления.