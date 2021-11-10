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Жителя Волгоградской области оштрафовали за демонстрацию в видеоблоге нацистской символики

Мужчина не признал вину и пояснил, что умысла на пропаганду экстремизма у него не было

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности жителя Волгоградской области за публичное демонстрирование нацистской символики и оштрафовал на 1 тыс. рублей, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов региона.

"Судом установлено, что 38-летний Сергей Т. опубликовал в своем видеоблоге на YouTube-канале видеоролик, содержащий демонстрацию свастики черного цвета в белом круге на красном фоне, что соответствует флагу нацистской Германии времен Третьего рейха. Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В судебном заседании волгоградец вину в совершении административного правонарушения не признал и пояснил, что умысла на пропаганду экстремизма у него не было. Речь, по его словам, шла об историческом исследовании плакатов на предмет схожести. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в пресс-службе.

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