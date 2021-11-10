В Татарстане задержали директора компании по делу о гибели рабочих во время земляных работ

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали 42-летнего директора ООО "Ирбис", который подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами СК РФ по Татарстану по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), задержан 42-летний директор ООО "Ирбис", - сообщили в пресс-службе.

Утром 4 ноября погибли 21-летний мужчина и 14-летний подросток из-за обвала грунта траншеи во время проведения земляных работ в коттеджном поселке Лаишевского муниципального района в Татарстане.

Следствие считает, что трагедия произошла из-за неисполнения директором субподрядной организации ООО "Ирбис" требований безопасности при прокладке ливневой канализации. При этом субподрядчик не имел ордера на производство земляных работ, а также ответственного за производство инженерно-технического работника.

"Будучи допрошен в качестве подозреваемого, причастность к совершению преступления мужчина не признал и представил следствию имеющие признаки фальсификации документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника", - уточнили в СК.

В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.