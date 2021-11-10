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Два человека пострадали при столкновении пяти машин на трассе в Подмосковье

Они госпитализированы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Грузовик и четыре легковых машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 10:00 на 130-м км автодороги "Каспий" грузовой Ford не успел остановиться на светофоре, совершив попутное столкновение с легковыми автомобилями Volkswagen, Mercedes, Audi и ВАЗ. В результате ДТП пострадало два человека, находящиеся в автомашине ВАЗ, они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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