Уголовное дело возбудили по факту получения травмы двухлетним ребенком в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности после госпитализации находившегося в бессознательном состоянии двухлетнего ребенка с травмой головы в городе Гай Оренбургской области. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о получении телесных повреждений двухлетним жителем города Гай Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, ребенка перевезли в Оренбург для более полного оказания медицинской помощи. Малыша уже прооперировали, он находится в состоянии комы.

"В рамках назначенной следователем судебно-медицинской экспертизы устанавливается механизм образования выявленных телесных повреждений у малолетнего, проверяется на достоверность версия матери ребенка о некриминальном характере получения телесных повреждений при падении в подъезде", - уточняется в сообщении.

Пострадавший ребенок, по данным уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области Анжелики Линьковой, жил с матерью. В прошлом году у органов системы профилактики к женщине "возникали вопросы из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей", написала она в своем "Инстаграме". По словам Линьковой, у ребенка также есть папа, который "в силу сложившихся обстоятельств принимать участие в воспитании малыша <...> пока не может".

Как ранее сообщали в прокуратуре области, утром 3 ноября в больницу Гая доставили двухлетнего ребенка без сознания. Местные СМИ сообщали, что на его теле имеются синяки. Следователи и прокуратура начали проверки по факту инцидента, мать ребенка доставляли в правоохранительные органы для прояснения обстоятельств случившегося.