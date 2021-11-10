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В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело из-за стрельбы во время свадьбы

Пострадавших нет

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после стрельбы из охолощенного оружия во время свадебного торжества в Комсомольске-на-Амуре, никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В данное время оно направлено в следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре от местных жителей поступили сообщения о том, что неизвестный гражданин во дворе одного из жилых домов произвел серию выстрелов в воздух. На место выезжала следственно-оперативная группа. По словам очевидцев, стрельба была вблизи двух иномарок рядом с подъездом многоквартирного дома. После чего неизвестные уехали с места происшествия на своих автомобилях.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю задержали 23-летнего комсомольчанина. По словам задержанного, он стрелял в воздух из охолощенного оружия во время свадебного торжества", - уточняется в сообщении. Никто не пострадал.

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РоссияХабаровский край
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