Двух мертвых дельфинов обнаружили на побережье Краснодарского края

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты центра спасения дельфинов "Дельфа" сообщили о двух мертвых афалинах на побережье Кубани. На теле одного из них обнаружены следы рыболовных сетей.

С начала года в крае обнаружили более 130 мертвых особей. Основной причиной гибели китообразных называют голодную зиму и человеческий фактор.

"За последние несколько дней нам поступила информация о двух погибших афалинах. Одна возле Новороссийска несколько дней назад, вторая возле Анапы сегодня. Волонтеры в Новороссийске выехали на место обследовать труп, на теле афалины замечены следы, характерные при попадании в рыболовные сети", - говорится в сообщении центра на странице в Instagram.

При этом внешних признаков заболевания дельфина не обнаружено. Вторую афалину осмотреть пока не получается из-за сильного циклона в районе Анапы.

"С 2018 года мы зафиксировали более 1 000 погибших китообразных на побережье Краснодарского края. Основная причина, как и в других частях мира, - коммерческое рыболовство", - пояснили в центре.

Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" был создан в апреле 2018 года для спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов, которые занесены в Красную книгу, в природную среду обитания. В команде центра - ученые-биологи, опытные специалисты по морским млекопитающим и общественные деятели. Центр проводит бесплатные обучающие тренинги, которые прошли уже более 100 волонтеров.