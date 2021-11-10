Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Калуге

ТАСС, 10 ноября. Автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате столкновения с легковой машиной в Калуге утром в среду. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

"Прокуратура города Калуги организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием автомобиля скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла около 10:00 в Калуге на перекрестке улиц Плеханова и Суворова. В результате столкновения с легковой машиной Nissan Juke автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. "Обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется административное расследование. <...> В машине скорой помощи пациентов не было, была только бригада в составе трех человек", - сказали в пресс-службе.