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Подозреваемого в мошенничестве директора ТПП Мордовии отправили под домашний арест

С сентября 2020-го по март 2021 года подозреваемый похитил бюджетные средства в размере 1 млн рублей

ТАСС, 10 ноября. Суд в Мордовии отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве на 1 млн рублей директора Торгово-промышленной палаты республики, сообщили в среду ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"[Избрана мера пресечения] домашний арест", - сообщила собеседница агентства.

По предварительным данным следствия, с сентября 2020-го по март 2021 года подозреваемый похитил бюджетные средства в сумме 1 млн рублей. Деньги были перечислены в качестве оплаты по договору за оказанные услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей.

Как полагает следствие, для их получения подозреваемым и иными лицами были подготовлены фиктивные документы о проделанной работе, включающие в том числе не соответствующие действительности сведения о количестве участников проекта, создавших субъекты малого и среднего предпринимательства. Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

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