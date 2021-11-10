Экс-глава стройуправления на Алтае получил условный срок по делу о стройке спорткомплекса

ТАСС, 10 ноября. Горно-Алтайский городской суд в Республике Алтай вынес обвинительный приговор бывшему директору управления капительного строительства региона Александру Вайдурову. Он приговорен к условному сроку за должностные преступления при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок", сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в среду.

"В 2015-2018 годах первый зампредседателя правительства региона Роберт Пальталлер совместно с Вайдуровым и гендиректором агентства по ипотечному жилищному кредитованию Михаилом Карпенко организовал строительство системы оснежения горнолыжного комплекса без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, незаконно обеспечив при этом победу агентства в аукционе на право заключения госконтракта путем необоснованного отклонения заявки второго участника аукциона. На основании подписанной Вайдуровым документации на счет подрядной организации были перечислены более 505 млн рублей бюджетных средств, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате объект был построен некачественно, а бюджету региона причинен ущерб. Вайдуров признан судом виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Его дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Судом ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора региона о возмещении суммы причиненного преступлением ущерба - более 136 млн рублей в солидарном порядке вместе с ранее осужденным Карпенко.

Ранее по данному делу был осужден Карпенко, его суд приговорил к 5 годам колонии. Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства региона Пальталлера находится на рассмотрении Горно-Алтайского городского суда.

Это уже третий обвинительный приговор, связанный с преступлениями при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок". В июне 2021 года на 3 года и 8 месяцев колонии общего режима осужден гендиректор ООО "Сибкапстрой", виновный в присвоении более 10 млн рублей бюджетных средств. По данным следствия, компания была привлечена к выполнению работ по госконтракту, а гендиректор дал указание установить трубу, не соответствующую проектно-сметной документации, и по значительно меньшей стоимости. В дальнейшем он предъявил заказчику подложные документы, разница в стоимости оплаченных и фактически выполненных работ составила более 10 млн рублей.