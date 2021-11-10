Убивший трех человек житель Ямала получил пожизненный срок

ТАСС, 10 ноября. Суд признал жителя села Газ-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) виновным в убийстве трех человек и ряде других преступлений. Он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Житель села Газ-Сале признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), а также в ряде преступлений имущественного характера, квалифицируемых как грабеж и кражи. Приговором суда Ямало-Ненецкого автономного округа виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сказано в сообщении.

По данным следствия и суда, 6 марта 2021 года в селе Газ-Сале Тазовского района ранее судимый 32-летний мужчина, находясь в гостях у односельчан, в ходе совместного распития спиртных напитков нанес множественные удары ножом мужчине и женщине. От полученных ранений потерпевшие умерли на месте. После чего осужденный отправился к другому жителю Газ-Сале, где так же расправился с 52-летним хозяином квартиры. Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления, но был задержан в подъезде одного из домов.

В ходе следствия также было установлено, что в 2020 году осужденный совершил ряд других преступлений: несколько краж имущества односельчан и похищение ноутбука в муниципальном казенном учреждении. Кроме того, в августе 2020 года он, находясь на улице, выхватил из рук прохожей сумку с двумя бутылками спиртного, при этом нанеся жертве несколько ударов.

Подсудимый пытался избежать ответственности и для этого в ходе предварительного следствия симулировал психические расстройства, но комплексной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что во время преступлений он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.