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Детсад и пять домов в Казани остались до утра без воды из-за прорыва водопровода

Жителей попросили искать пути объезда

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Детский сад и пять домов в Казани остались без воды из-за аварии на водопроводе. На место выехали две аварийные бригады, сообщили ТАСС в пресс-службе Кировского и Московского районов Казани.

"Порыв на водопроводе (Баруди, 17). Предварительный срок устранения - утро завтрашнего дня (11 ноября). Под отключение попадают пять домов (Батыршина, 35, 37, 39, Баруди, 11, 13) и детский сад", - сообщили в пресс-службе.

Администрация района просит жителей выбирать иной маршрут передвижения.

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