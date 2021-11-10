Директора курганской фабрики привлекли к ответственности за нарушения при содержании птиц

ТАСС, 10 ноября. Гендиректора курганской птицефабрики "Агрофирма Боровская" привлекли к ответственности за нарушение ветеринарных правил содержания птиц, несоблюдение которых может привести к проникновению на предприятие птичьего гриппа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Обнаружено, что кормосмеси, приготовленные непосредственно на предприятии, не подвергаются термической обработке. Также птицефабрика не огорожена по всему периметру глухим забором - это может привести к проникновению посторонних лиц и животных. Кроме того, в некоторых цехах имеются щели, выбоины на стенах, потолке и полу, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию.

"[На АО "Агрофирма Боровская"] выявлены нарушения ветеринарного законодательства России, несоблюдение которого может привести к проникновению на предприятие опасного вируса. <…> Генеральному директору общества выдано предписание, по которому в месячный срок необходимо огородить территорию предприятия и обеспечить кормление птиц полнорационными комбикормами заводского изготовления или кормосмесью, прошедшей обработку при температуре, обеспечивающей уничтожение вирусов - возбудителей болезней птиц. Также до 25 октября 2022 года птицефабрике необходимо отремонтировать помещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление возбудило два административных материала на должностное лицо по ч. 1 ст. 10.6 "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов".

О ситуации

Ранее грипп зарегистрировали у домашних кур на территории села Большое Приютное Петуховского района Курганской области. Карантин объявили на части территорий Петуховского и Макушинского районов Курганской области, в угрожаемую зону вошли села Большое Приютное, Богданы, деревня Малая Приютная, в зону наблюдения - села Стрельцы, Большое Гусиное, Басковское, деревни Теплодубровное, Подувальная, говорится в постановлении губернатора области Вадима Шумкова. Ведомство предупреждало региональные власти о возможности проникновения вируса на промышленные предприятия, если не будут приняты действенные профилактические меры. При этом в 2020 году управлением Россельхознадзора на "Агрофирме Боровской" уже выявлялись нарушения целостности ограждения предприятия и отсутствие дезинфекционных растворов в дезбарьерах - предприятие устранило эти недостатки, но позже во время плановой проверки выявили новые аналогичные нарушения.

Также ранее в соседней Тюменской области на птицефабрике "Боровская" установили карантин по птичьему гриппу. Сообщалось о планах изъятия поголовья птиц, которое восприимчиво к птичьему гриппу, в шестикилометровой зоне от птицефабрики, а также уничтожения всего поголовья птицы в количестве 4,3 млн штук на самой фабрике. Причиной возникновения высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике стало несоблюдение предприятием ветеринарных правил, по данным управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.