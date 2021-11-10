Координатора штаба Навального в Уфе арестовали на два месяца по делу об экстремизме

УФА, 10 ноября. /ТАСС/. Координатора штаба Навального в Уфе (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) арестовали на два месяца по делу о создании экстремистской организации. Ходатайство об аресте поступило из Главного следственного управления СК РФ, сообщила пресс-служба Кировского районного суда города.

"Постановлением суда от 10 ноября 2021 года ходатайство следователя удовлетворено, Чанышевой Лилии Айратовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 января 2022 года", - сказано в сообщении.

Органами предварительного расследования Чанышева обвиняется в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Ходатайство об аресте поступило из первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СК РФ, добавили в суде.

Уголовное дело по этой же статье было возбуждено в сентябре в отношении бывшего руководителя организации "Штабы Навального" Леонида Волкова. По нему также проходит Алексей Навальный.