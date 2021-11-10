Несовершеннолетний участник драки в Новой Москве обжаловал арест

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Один из участников драки в Новой Москве, в ходе которой было совершено нападение на мужчину с ребенком, обжаловал свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы, куда поступила жалоба.

"В суд поступила жалоба несовершеннолетнего, который проходит по делу о покушении на убийство, возбужденного в связи с событиями в Новой Москве", - сказали в суде.

Адвокат этого обвиняемого Роман Масютенко ранее заявил ТАСС, что есть вероятность, что адвокаты других фигурантов дела также обжалуют арест своих подзащитных.

По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт.

После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но потом председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью. Всем четверым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего"). Вину обвиняемые признают только в хулиганстве.