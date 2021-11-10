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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

Передавший gulagu.net видео с пытками в тюремной больнице пропал из базы розыска МВД

В СМИ ранее появилась информация об отмене постановление о возбуждении в отношении Сергея Савельева уголовного дела

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший заключенный программист Сергей Савельев, передавший порталу gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, пропал из базы розыска МВД.

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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

В октябре МВД объявило в розыск Савельева по уголовной статье. При этом в рамках какого именно дела ведется его розыск, в карточке указано не было. В настоящее время при попытке найти Савельева в базе указывается: "результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отменено постановление о возбуждении в отношении Сергея Савельева уголовного дела.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Он отмечал, что "они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств".

Теги
РоссияСаратовская областьДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
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