Коровник и стог сена загорелись на территории фермы в Красноярском крае

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Неэксплуатируемый коровник и рядом стоящий стог сена загорелись на территории фермы в населенном пункте Сухобузимо в Красноярском крае, площадь пожара 2,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 17:56 мск. "Внутри строения животных и людей не было. Общая площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв. м., угрозы распространения нет", - сказали в пресс-службе.

К тушению привлекли 26 человек и восемь единиц техники. "Информация о пострадавших не поступала", - добавили в ведомстве.