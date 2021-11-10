В Удмуртии загорелись три строения на площади 1,1 тыс. кв. метров

ТАСС, 10 ноября. Пожар произошел на территории компании, занимающейся деревообработкой в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Горят три строения на площади 1,1 тыс. кв. м, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"10 ноября 2021 года от очевидца поступило сообщение по ЦОВ "Система 112" о пожаре в поселке Чур Якшур-Бодьинского района на территории компании, занимающейся деревообработкой. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, происходило горение трех строений. Силы и средства работали по повышенному рангу вызова, направлен пожарный поезд. В 20:09 (мск) объявлена локализация пожара на площади 1,1 тыс. кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 56 человек и 23 единицы техники.