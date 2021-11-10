Более 70 человек эвакуировали из пожара в общежитии под Челябинском

ТАСС, 10 ноября. Возгорание на площади около 200 кв. м произошло вечером 10 ноября в общежитии в Копейске Челябинской области, из здания эвакуировали более 70 человек. Пожар локализовали, сообщили ТАСС в городской единой диспетчерской службе.

"В общежитии на проспекте Победы произошел пожар. Сейчас он локализован на площади около 200 кв. м. Из здания эвакуировано 50 взрослых и 22 ребенка. Пострадавших нет", - сказал диспетчер.

В Единой диспетчерской службе отметили, что причина пожара пока неизвестна. Ее установят после полной ликвидации возгорания.