Жителя Хабаровского края задержали за хранение порядка 220 кг конопли

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Хабаровского края по подозрению в хранении наркосодержащих растений. Как сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, у него изъято около 220 кг конопли.

"Предварительно установлено, что мужчина заготовил дикорастущую коноплю и высушивал ее под специальным навесом в лесном массиве. Полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли у задержанного порядка 220 кг наркосодержащего растения", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.