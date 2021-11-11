Несколько районов Благовещенска отключили от электроснабжения из-за аварии на сетях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Потребители в ряде районов Благовещенска обесточены в результате срабатывания системной противоаварийной автоматики. Причины будут выясняться, сообщила в четверг пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"Причина отключения электроэнергии в городе Благовещенск - работа системной противоаварийной автоматики. Сейчас по команде системного оператора проходи подключение потребителей. Причины срабатывания автоматики будут выясняться", - сказали в пресс-службе.

Аварийное отключение произошло в 13:30 по амурскому времени (07:30 мск). Отключилось пять подстанций.

"От электроснабжения частично отключены потребители в разных районах города. Будьте внимательны на дорогах, на отдельных участках не работают светофоры! Специалисты электросетей уже работают", - написал в своем Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Благовещенск - город в России на границе с Китаем, административный центр Амурской области. Население - 225,7 тыс. человек.