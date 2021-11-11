Пожар на ферме в Красноярском крае ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар в селе Сухобузимо в Красноярском крае, охвативший неэксплуатируемый коровник и стоги сена на территории частной фермы, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 11:40 (07:40 мск) пожар ликвидирован", - сказали в главке.

В тушении огня был задействован 31 человек и девять единиц техники.

Пожар возник вечером в среду. Внутри строения животных и людей не было, информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м.