Суд приговорил жителя Новосибирска к шести годам колонии за финансирование терроризма

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил находившегося в международном розыске жителя Новосибирска Боходирджона Чукаева к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за финансирование зарубежных террористических организаций, сообщили ТАСС в четверг в управлении ФСБ по Новосибирской области.

"Сегодня 1-м Восточным окружным военным судом Чукаев Б. С. признан виновными в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Как установлено следствием, житель Новосибирска в 2015 году через отделение одного из банков осуществлял переводы денежных средств в иностранной валюте за границу в целях финансирования зарубежных террористических организаций, действующих на территории ближневосточных стран. Позднее мужчина выехал из Новосибирска в одну из республик ближнего зарубежья, после чего был объявлен в международный розыск и задержан в марте 2021 года при пересечении границы РФ. Следственный отдел УФСБ в отношении гражданина возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").