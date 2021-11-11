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Защита обжаловала приговор инженеру авиазавода в Таганроге, осужденному за отравление

Жалобу рассмотрит судейская коллегия Ростовского областного суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Защита направила краткую апелляционную жалобу на приговор инженеру Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева Владиславу Шульге, осужденному на восемь лет колонии за отравление сотрудников завода таллием. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Федор Хадеев.

"Краткая апелляционная жалоба уже подана. Чтобы подать полную апелляционную жалобу, мне нужно дождаться приговора и протокола судебного заседания", - сказал собеседник агентства.

Защитник уточнил, что жалоба подана в Таганрогский городской суд. Ее рассмотрит судейская коллегия Ростовского областного суда.

В понедельник Таганрогский городской суд приговорил Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести") и ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Суд установил, что в 2017 году Шульга из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники ТАНТК. Конфликт у обвиняемого произошел с несколькими руководящими сотрудниками. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам.

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