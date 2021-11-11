Два фигуранта дела о гибели в мини-отеле в Перми получили по два года колонии-поселения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил замначальника службы эксплуатации ООО "Пермская сетевая компания" Сергея Агеева и бывшего главного инженера ООО "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслава Хилькова к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о гибели пяти человек в мини-гостинице "Карамель". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118 РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"). Приговором суда Агееву и Хилькову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии-поселении", - сообщили в СК.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев, обвинявшийся в халатности, оправдан. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Индустриального районного суда Перми, Исмакаев признан невиновным в халатности в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. "За Исмакаевым признано право на реабилитацию в связи с его оправданием", - сообщили в суде.

Ранее к пяти годам был приговорен владелец гостиницы "Карамель" Сергей Щербаков, признанный виновным по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей").

В январе 2020 года в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки, в результате нарушения правил безопасности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей Агеевым и Хильковым произошел прорыв трубопровода с горячей водой и было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали, трое из них получили ожоги. Дело было передано в Главное следственное управление СК России.



