Прокурор запросил 18 лет колонии предполагаемому лидеру хакерской группы Lurk

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения запросил 18 лет колонии строго режима Константину Козловскому - участнику хакерской группы Lurk, которого СМИ называют лидером объединения. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Акчермышев.

"Прокурор запросил 18 лет колонии строго режима", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что будет обжаловать продление ареста Козловскому до 17 февраля 2022 года.

О задержании группы хакеров Lurk стало известно 1 июня 2016 года. На скамье подсудимых - 22 человека. По версии следствия, участники хакерской группы похитили 1 млрд 264 млн рублей из коммерческих компаний и банков. Также они взломали сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово и скопировали информацию с серверов.

В зависимости от роли каждого, подсудимым инкриминируется ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц"), ст. 210 УК РФ ("Организация либо участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").