Полиция нашла в Подмосковье нарколабораторию с 250 литрами сырья для выработки мефедрона

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили под Солнечногорском нарколабораторию, в которой было 250 литров сырья для производства мефедрона. Хозяин лаборатории задержан, сообщила ТАСС глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Сначала полицейские задержали в лесу около деревни Жилино жителя Алтайского края, который пытался забрать закладку с химреактивами для производства наркотиков. В машине у него нашли семь емкостей с жидкостями, в лесу обнаружили еще 13 канистр и два свертка с гранулированным веществом.

"Задержанный пояснил, что они являются химическими реактивами и прекурсорами для изготовления наркотического средства мефедрон, которое он производит в нарколаборатории в арендованном им доме в деревне Поярково. По указанному адресу сотрудники полиции обнаружили и изъяли упаковочное и лабораторное оборудование (стеклянные колбы, воронку, магнитный смешиватель, насос и реактор), полиэтиленовую пленку, средства индивидуальной защиты, полимерные емкости, более 250 литров химических реактивов и прекурсоров", - сказала Петрова.

Исследование показало, что изъятое вещество содержит в своем составе мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к незаконному производству и сбыту наркотиков. Наркодилер заключен под стражу.