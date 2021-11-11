Белорусская фристайлистка Романовская получила около $1070 штрафа

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска признал чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и присудил ей административный штраф, эквивалентный примерно $1070. Об этом сообщили ТАСС в четверг в районном суде Минска.

"Романовская признана виновной в нарушении статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ей назначен штраф в 90 базовых величин [2 610 бел. рублей или около $1070]". - проинформировали в суде Партизанского района Минска.

Как сообщила ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Романовскую накануне задержали за нарушение административного законодательства. Наказание по данной статье предусматривает административный арест, либо штраф.

Романовская является многократным призером этапов кубка мира по фристайлу, а в 2019 году она становилась чемпионкой мира. Ранее ее исключили из национальной сборной. Спортсменка указывала, что причиной этого стала ее поддержка протестов после президентских выборов в августе 2020 года.