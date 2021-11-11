{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорсуд признал законным решение отклонить иск Пономарева против признания иноагентом

В пресс-службе суда сообщили, что решение Хамовнического суда обосновано и оставлено без изменения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции отклонить иск правозащитника Льва Пономарева против признания его иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал решение Хамовнического суда законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу Пономарева - без удовлетворения",- сказали в суде.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых человек: правозащитника Льва Пономарева, учителя Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую. После этого Пономарев подал иск к Минюсту в Хамовнический суд, в котором оспаривал признание его иноагентом.

Теги
Россия
Расследование гибели рэпера Картрайта
Защита потерпевшей стороны обжаловала решение о домашнем аресте вдове рэпера Картрайта
Адвокат Антон Кобит заявил, что "Марина Кохал не имеет регистрации в Санкт-Петербурге и может скрыться, как только ей станет известно о новых доказательствах ее вины "
Читать полностью