Мосгорсуд признал законным решение отклонить иск Пономарева против признания иноагентом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции отклонить иск правозащитника Льва Пономарева против признания его иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал решение Хамовнического суда законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу Пономарева - без удовлетворения",- сказали в суде.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых человек: правозащитника Льва Пономарева, учителя Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую. После этого Пономарев подал иск к Минюсту в Хамовнический суд, в котором оспаривал признание его иноагентом.